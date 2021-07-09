Американские военные создадут умные камеры для отслеживания важных объектов

Камеру разрабатывают в рамках программы FENCE (Fast Event-based Neuromorphic Camera and Electronics). Над проектом трудятся компании Raytheon, BAE Systems и Northrop Grumman. Каждая из них должна создать свой вариант камеры.

Устройство должно будет «видеть» в темноте. Работать оно должно будет по принципу человеческого глаза и мозга. Камера будет фокусировать на главной цели. Это позволит снизить объём передаваемых устройством данных, что в свою очередь уменьшит энергопотребление. Сообщается, что датчик FENCE в идеале должен будет потреблять менее 1,5 Вт мощности. Применяться он будет в военных целях.