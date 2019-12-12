Наука и технологии
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Американские военные в Сирии начали готовиться к нападению России
Попросили инструкций от Пентагона
Военные США в Сирии уже ожидают активизации действий России, Турции, Ирана и официального Дамаска. Эти силы кажутся им даже опаснее, чем боевые отряды ИГ (организация запрещена в России). Поэтому военные запросили у Пентагона инструкции на случай нападения.
Командующие американскими войсками в Сирии попросили дать руководящие указания в отношении того, как они должны реагировать на нападение различных вооружённых формирований, в том числе поддерживаемых Россией.
Однако пока, как сообщают СМИ, внятных распоряжений Пентагон не дал. Но надо понимать, что указания из вышестоящих штабов в любом случае секретны.
Как пишет The New York Times, сейчас американское командование пытается всеми силами избежать столкновений с другими войсками в долине реки Евфрат.