Американские военные в Сирии начали готовиться к нападению России

Командующие американскими войсками в Сирии попросили дать руководящие указания в отношении того, как они должны реагировать на нападение различных вооружённых формирований, в том числе поддерживаемых Россией.

Однако пока, как сообщают СМИ, внятных распоряжений Пентагон не дал. Но надо понимать, что указания из вышестоящих штабов в любом случае секретны.

Как пишет The New York Times, сейчас американское командование пытается всеми силами избежать столкновений с другими войсками в долине реки Евфрат.