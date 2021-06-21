Американские военные вызвали землетрясение взрывом бомбы

Как пишет «Лента.ру», целью испытаний была проверка воздействия взрыва бомбы на окружающие корабли. Эксперимент провели в 160 километрах от побережья Флориды. Бомбу взорвали под водой, а неподалёку на поверхности находился авианосец.

Сообщается, что в момент взрыва геологическая служба США зафиксировала землетрясение. Его сила составила 3,9 балла. Специалисты заявили, что такие события не являются разрушительными для побережья. Кроме того, военные учитывали пути миграции морской флоры и фауны в экспериментальном районе океана.

Сами испытания прошли успешно. Авианосец выстоял, показав таким образом свою эффективность в бою.