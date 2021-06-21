Американские военные вызвали землетрясение взрывом бомбы

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Американские военные вызвали землетрясение взрывом бомбыНо никто не пострадал
Недавно военные США провели испытания в Атлантическом океане, во время которых взорвали бомбу весом более 18 тонн. Без последствий это не обошлось.
Как пишет «Лента.ру», целью испытаний была проверка воздействия взрыва бомбы на окружающие корабли. Эксперимент провели в 160 километрах от побережья Флориды. Бомбу взорвали под водой, а неподалёку на поверхности находился авианосец.
Сообщается, что в момент взрыва геологическая служба США зафиксировала землетрясение. Его сила составила 3,9 балла. Специалисты заявили, что такие события не являются разрушительными для побережья. Кроме того, военные учитывали пути миграции морской флоры и фауны в экспериментальном районе океана.
Сами испытания прошли успешно. Авианосец выстоял, показав таким образом свою эффективность в бою.