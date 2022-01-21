Американские военные заплатили SpaceX 102 миллиона долларов

Так, космическая компания получила 102 млн долларов, с помощью которых она должн абудет показать принципиальную возможность использования её носителей для нужд военных. При этом сам контракт, как сообщается, был заключён в рамках программы ракетных грузовых перевозок.

На данный момент обязательства SpaceX оценены как «минимальные». Компания должна дать представителям ВВС США доступ к измерению параметров запусков своих ракет. Также она обязана проработать возможность использования контейнеров американских ВВС, предназначенных для перевозки грузов в различные точки мира.

Отметим, что пока что конкретные сроки демонстрационного полёта, как и прочие обязательства SpaceX, в контракте не прописаны. Зато известно, что срок его действия составляет 5 лет.