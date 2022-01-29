Американские военные запустили судно без экипажа в Персидском заливе

Сообщается, что эксплуатация нового судна началась в конце января. Данный проект — часть инициативы по интеграции новых беспилотных систем и искусственного интеллекта в операции Пятого флота американских Военно-морских сил.

Ранее Saildrone тестировали в заливе Акаба. Военные говорят, что результат превзошёл все ожидания. Во время тестов беспилотное судно проработало непрерывно более 30 дней.

Длина Saildrone составляет семь метров, высота — около пяти. Что интересно, судно движется за счёт «паруса» и силы ветра. Также у него есть набор датчиков для считывания информации об окружающей среде. Эти датчики питает солнечная батарея. Преимущество безэкипажного судна — в его дешевизне.