Американские вседорожники замаскировали под российские танки

«Загримированные» машины будут использоваться для военных учений. Так американская армия хочет сделать тренировки более реалистичными.

Для маскировки Humvee специалисты из Westefx будут использовать особый комплект визуальных модификаций.

«Никакие усовершенствованные тренажёры для тренировок на поле боя не могут сравниться с функциональностью, реалистичностью, долговечностью и экономичностью этих машин (прим. Humvee)», — считают в компании.

Вес каждого комплекта составляет примерно 1700 фунтов (более 770 килограммов). Специальная газовая система будет имитировать стрельбу из основного орудия танка и пулемёта.

Установлено уже 12 готовых комплектов на вседорожники Humvee. В течение трёх лет планируется модифицировать ещё 48 машин.