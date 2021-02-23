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Наука и технологии
Сегодня в 16:36

Американские заключённые не могут выйти из тюрем из-за старого ПО

Не работает система досрочного освобождения
СМИ стало известно, что сотни заключённых штата Аризона отбывают тюремный срок дольше, чем нужно из-за старого программного обеспечения (ПО) для управления тюрьмами.

Сообщается, что сотрудники Управления исправительных учреждений штата Аризона знают о проблеме устаревшего ПО ещё с 2019 года. Летом того года в США создали специальную программу, которая позволяет заключённым получить право на досрочное освобождение.

Этот процесс должен происходить автоматически на основе системного программирования, пишет SecurityLab.ru. Но ПО до сих пор не может идентифицировать людей, имеющих право на досрочное освобождение, и не производит необходимых расчётов.

Отмечается, что IT-специалисты Управления начали получать внутренние предупреждения ещё в 2019 году. Сейчас уже обнаружено не менее 733 заключённых, имеющих право на раннее освобождение, но не зачислены в систему.

Помимо этого, некоторые модули ПО работают неправильно, в том числе система отслеживания медицинского обслуживания заключённых, их количества, имущества, комиссионных и финансовых счетов, религиозной принадлежности, классификации безопасности и принадлежности к группировкам.