Американские заключённые не могут выйти из тюрем из-за старого ПО

Сообщается, что сотрудники Управления исправительных учреждений штата Аризона знают о проблеме устаревшего ПО ещё с 2019 года. Летом того года в США создали специальную программу, которая позволяет заключённым получить право на досрочное освобождение.

Этот процесс должен происходить автоматически на основе системного программирования, пишет SecurityLab.ru. Но ПО до сих пор не может идентифицировать людей, имеющих право на досрочное освобождение, и не производит необходимых расчётов.

Отмечается, что IT-специалисты Управления начали получать внутренние предупреждения ещё в 2019 году. Сейчас уже обнаружено не менее 733 заключённых, имеющих право на раннее освобождение, но не зачислены в систему.

Помимо этого, некоторые модули ПО работают неправильно, в том числе система отслеживания медицинского обслуживания заключённых, их количества, имущества, комиссионных и финансовых счетов, религиозной принадлежности, классификации безопасности и принадлежности к группировкам.