Американские «зумеры» предпочли кинотеатры пиратским сайтам

Учёные создали эконометрическую модель спроса на фильмы через легальные и нелегальные каналы и оценили эффективность разных стратегий киноиндустрии. Среди ключевых выводов:

Высококачественные пиратские копии в первую неделю релиза снижают кассу первых восьми недель на 7,9%, особенно сильный эффект для фильмов с бюджетом $ 100−200 млн (−9,4%) против блокбастеров более $ 200 млн (−4,3%).

Потребители старше и с высоким доходом меньше реагируют на цену билетов, но чувствительны к «удобству» похода в кинотеатр. Молодёжь 15−24 лет чаще предпочитает смотреть фильмы в кино.

Снижение цены билетов или увеличение числа сеансов мало помогает. Более эффективные меры — отложить появление высококачественных пиратских копий и инвестировать в улучшение оборудования кинотеатров.