Опубликовано 14 ноября 2025, 20:02
Американские «зумеры» предпочли кинотеатры пиратским сайтам

Качество пиратских копий и цена билетов влияют на выбор зрителей в США
Исследование Carnegie Mellon University, University of California, Davis и Boston University показало, что зрители в США выбирают, смотреть фильмы легально в кинотеатрах или нелегально через пиратские сайты, исходя из качества копий и стоимости билетов. При этом молодое поколения больше любит смотреть фильмы в кинотеатрах, чем пиратить его.
Учёные создали эконометрическую модель спроса на фильмы через легальные и нелегальные каналы и оценили эффективность разных стратегий киноиндустрии. Среди ключевых выводов:

Высококачественные пиратские копии в первую неделю релиза снижают кассу первых восьми недель на 7,9%, особенно сильный эффект для фильмов с бюджетом $ 100−200 млн (−9,4%) против блокбастеров более $ 200 млн (−4,3%).

Потребители старше и с высоким доходом меньше реагируют на цену билетов, но чувствительны к «удобству» похода в кинотеатр. Молодёжь 15−24 лет чаще предпочитает смотреть фильмы в кино.

Снижение цены билетов или увеличение числа сеансов мало помогает. Более эффективные меры — отложить появление высококачественных пиратских копий и инвестировать в улучшение оборудования кинотеатров.

Источник:phys
Автор:Максим Многословный
