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Наука и технологии
Опубликовано 23 марта 2024, 16:30
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Американский аналог российского Су-57 назвали компенсированием нехватки F-35

Из-за проблем с закупками и разработкой
Американское издание The National Interest назвало истребитель четвёртого поколения F-15EX Eagle II временным решением и компенсированием нехватки более мощных F-22 и F-35.

F-15EX Eagle II считается аналогом российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. «Американец» — вполне боеспособный самолёт, построенный на базе экспортной версии F-15QA, которая была создана для Катара. F-15EX отличается переработанной конструкцией крыла и сроком службы, увеличенным до 20 тысяч часов.

Самолёт оснащён двигателями F110-GE-129, которые могут достигать максимальной скорости до 2,5 числа Маха, а боевой радиус машины равен примерно 1300 км. Истребитель может нести до 12 ракет класса «воздух-воздух». F-15EX получил обновлённое оборудование F-15EX, управляемое бортовым компьютером Advanced Display Core Processor II, который быстро и точно считывает и обрабатывает информацию с датчиков самолёта.

«Эти усилия по модернизации [F-15E], подкреплённые уроками, извлечёнными из экспортных модификаций, и достижениями в области технологий, направлены на решение проблемы нехватки истребителей, вызванной ограниченными закупками F-22 и задержками в программе F-35», — сказано в материале.

Источник:The National Interest
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#истребитель
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#авиация
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#сша