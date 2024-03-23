Американский аналог российского Су-57 назвали компенсированием нехватки F-35

F-15EX Eagle II считается аналогом российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. «Американец» — вполне боеспособный самолёт, построенный на базе экспортной версии F-15QA, которая была создана для Катара. F-15EX отличается переработанной конструкцией крыла и сроком службы, увеличенным до 20 тысяч часов.

Самолёт оснащён двигателями F110-GE-129, которые могут достигать максимальной скорости до 2,5 числа Маха, а боевой радиус машины равен примерно 1300 км. Истребитель может нести до 12 ракет класса «воздух-воздух». F-15EX получил обновлённое оборудование F-15EX, управляемое бортовым компьютером Advanced Display Core Processor II, который быстро и точно считывает и обрабатывает информацию с датчиков самолёта.

«Эти усилия по модернизации [F-15E], подкреплённые уроками, извлечёнными из экспортных модификаций, и достижениями в области технологий, направлены на решение проблемы нехватки истребителей, вызванной ограниченными закупками F-22 и задержками в программе F-35», — сказано в материале.