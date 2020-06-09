Американский астронавт рассказала, что предпочла бы полет на российском "Союзе", а не Crew Dragon от SpaceX

В рамках беседы, которая длилась на протяжении получаса, Найберг рассказала о нескольких причинах, по которым она, если бы ей дали право выбора, на данный момент сделала бы выбор в пользу российского “Союза”, а не американского Crew Dragon.

Во-первых, по ее мнению, курс подготовки перед полетом на “Союзе”, даже несмотря на необходимость учить русский язык, более функциональный и удобный для астронавта. Астронавт допускает, что все это лишь временное явление, с которым SpaceX в дальнейшем справится.

Во-вторых, в период подготовки и даже во время полета на российском корабле, астронавт подсознательно ощущает себя в большей безопасности — связано это с тем, что “Союз” осуществил не одну сотню успешных полетов, чего пока нельзя сказать о Crew Dragon.

Ну и в-третьих, отметила Карен, российские корабли, в отличие от американского, при возвращении садятся на поверхность земли, а не в океан. Это может быть заметной проблемой в случае с устройством от SpaceX, так как после приземления астронавты и без того сталкиваются с огромным дискомфортом из-за привыкания человеческого тела к земному притяжению, а тут еще и условия, в которых все это будет происходить сложно назвать благоприятными.