Американский беспилотник потерял связь у границ с Россией

«Военное обозрение» пишет, что инцидент произошёл 24 апреля. Беспилотник летел над Украиной, от Николаева в сторону Харьковской области. Рядом с границей с Белогородской областью России беспилотный летательный аппарат потерял связь, а потом сделал резкий разворот.

Специалисты считают, что были применены средства РЭБ, может быть и российские. Не исключается версия, что такое поведение беспилотник продемонстрировал из-за технической проблемы.

Отмечается, что RQ-4A Global Hawk взлетел с острова Сицилия с авиабазы Сигонелла. Говорят, что разведку проводили два беспилотника.