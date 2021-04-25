Наука и технологии
Сегодня в 17:18
Американский беспилотник потерял связь у границ с Россией
И резко развернулся
Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk проводил разведку у росийских границ, и во время этого внезапно потерял связь. Есть версия, что против аппарата применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Военное обозрение» пишет, что инцидент произошёл 24 апреля. Беспилотник летел над Украиной, от Николаева в сторону Харьковской области. Рядом с границей с Белогородской областью России беспилотный летательный аппарат потерял связь, а потом сделал резкий разворот.
Специалисты считают, что были применены средства РЭБ, может быть и российские. Не исключается версия, что такое поведение беспилотник продемонстрировал из-за технической проблемы.
Отмечается, что RQ-4A Global Hawk взлетел с острова Сицилия с авиабазы Сигонелла. Говорят, что разведку проводили два беспилотника.