Американский беспилотник-разведчик почти сутки кружился у берегов Крыма

По данным портала, БПЛА RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 взлетел с военно-морской авиабазы NATO Сигонелла, что на итальянском острове Сицилия в четверг, 26 января и начал кружиться у побережья Крыма примерно в 18:00 по московскому времени.

В течение следующих 18 часов он двигался по той же траектории - от Севастополя до Керчь, примерно в 100 километрах по прямой от полуострова.

В среднем аппарат двигался со скоростью 450 километров в час. После завершения сбора данных беспилотник начал движение в обратном направлении около полудня в пятницу, 27 января.