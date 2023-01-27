Американский беспилотник-разведчик почти сутки кружился у берегов Крыма

Американский беспилотник-разведчик почти сутки кружился у берегов КрымаВсего около 18 часов
Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предназначенный под стратегическую разведку был над Черным морем. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на данные портала для отслеживания авиаперелетов Flightradar.
Фото: Northrop Grumman Corporation
По данным портала, БПЛА RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 взлетел с военно-морской авиабазы NATO Сигонелла, что на итальянском острове Сицилия в четверг, 26 января и начал кружиться у побережья Крыма примерно в 18:00 по московскому времени.
В течение следующих 18 часов он двигался по той же траектории - от Севастополя до Керчь, примерно в 100 километрах по прямой от полуострова.
В среднем аппарат двигался со скоростью 450 километров в час. После завершения сбора данных беспилотник начал движение в обратном направлении около полудня в пятницу, 27 января.