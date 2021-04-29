Американский беспилотник врезался в борт военного корабля

Как пишет «Российская газета», инцидент случился вечером 26 апреля. Вертолёт на беспилотном управлении поднялся с корабля прибрежного класса, который базировался в Сан-Диего. В ходе полёта MQ-8B потерял управление и врезался в борт судна.

Сообщается, что у корабля Charleston повредилась защитная сетка, а также участок выше ватерлинии. Тем не менее, судно продолжило работу.

Сейчас американцы пытаются выяснить, что стало причиной аварии беспилотного вертолёта.

Стоит отметить, что MQ-8B применяется для патрулирования и наблюдения за обстановкой, может нести ракеты Hellfire и атаковать надводные или наземные цели. Продолжительность полёта вертолёта составляет 8 часов.