Американский бомбардировщик B-1B Lancer «проверил» российскую систему противовоздушной обороны

Как пишет «Военное обозрение», Военно-воздушные силы (ВВС) США в очередной раз проверили работу российской системы противовоздушной обороны (ПВО) эти инцидентом.

Сегодня, 17 октября, средства ПВО Восточного военного округа засекли над Японским морем цель, которая двигалась к российской границе. Чтобы её распознать в воздух подняли перехватчик дежурных сил ПВО округа МиГ-31.

Российский самолёт идентифицировал цель, оказалось, что это B-1B Lancer. В итоге экипаж американского стратегического бомбардировщика принял решение о развороте. МиГ-31 сопроводил его, а затем вернулся на аэродром базирования. В результате инцидента нарушения российской границы не произошло.

В Минобороны сказали, что количество полётов авиации США и НАТО у российских рубежей возросло.