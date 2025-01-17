Американский бомбардировщик B-52J испытал улучшенные двигатели

Опубликовано 17 января 2025, 18:361 мин.
Американский бомбардировщик B-52J испытал улучшенные двигателиБомбардировщик B-52J завершил испытания двигателей
Бомбардировщик B-52J ВВС США достиг очередной вехи в своей модернизации: новые двигатели F130 прошли критические испытания, пишут СМИ. Новые двигатели станут главной особенностью B-52J, отличающей его от предыдущих версий самолета. Однако общая программа модернизации отстает от графика примерно на три года.
Помимо новых двигателей, B-52J получит модернизированную радиолокационную систему и современные дисплеи в кабине пилотов. Ожидается, что модернизированный бомбардировщик сможет нести современное вооружение, включая гиперзвуковую атакующую крылатую ракету (HACM) — проект гиперзвукового оружия нового поколения.
Усовершенствования B-52J направлены на продление срока службы бомбардировщика и повышение его способности выполнять будущие задачи, отмечают СМИ, комментируя прошедшие испытания.