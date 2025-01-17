Американский бомбардировщик B-52J испытал улучшенные двигатели

Бомбардировщик B-52J завершил испытания двигателей

Бомбардировщик B-52J ВВС США достиг очередной вехи в своей модернизации: новые двигатели F130 прошли критические испытания, пишут СМИ. Новые двигатели станут главной особенностью B-52J, отличающей его от предыдущих версий самолета. Однако общая программа модернизации отстает от графика примерно на три года.