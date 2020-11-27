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Американский бомбардировщик испытали с системой подвеса для гиперзвуковой ракеты
Но пока ракету не запускали
В США прошли испытания бомбардировщика B-1B Lancer с системой подвеса для гиперзвуковой ракеты. Пока запуск боеприпаса не проверяли.
«N + 1» пишет, что это были первые за последние 30 лет испытания бомбардировщика подвеской вооружения на внешнем пилоне. Во время тестов B-1B Lancer просто летал.
Специалисты Boeing и Испытательного центра Военно-воздушных сил (ВВС) США изменили две точки подвеса в носовой части B-1B Lancer. До этого там устанавливали различные дополнительные системы, например, контейнерное оборудование целеуказания.
На испытаниях на правый изменённый пилон подвесили крылатую ракету AGM-158 JASSM. Во время полёта бомбардировщика с ней специалисты смотрели, как боеприпас влияет на аэродинамические характеристики и управляемость B-1B Lancer.