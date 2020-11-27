Американский бомбардировщик испытали с системой подвеса для гиперзвуковой ракеты

«N + 1» пишет, что это были первые за последние 30 лет испытания бомбардировщика подвеской вооружения на внешнем пилоне. Во время тестов B-1B Lancer просто летал.

Специалисты Boeing и Испытательного центра Военно-воздушных сил (ВВС) США изменили две точки подвеса в носовой части B-1B Lancer. До этого там устанавливали различные дополнительные системы, например, контейнерное оборудование целеуказания.

На испытаниях на правый изменённый пилон подвесили крылатую ракету AGM-158 JASSM. Во время полёта бомбардировщика с ней специалисты смотрели, как боеприпас влияет на аэродинамические характеристики и управляемость B-1B Lancer.