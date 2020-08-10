Американский бомбардировщик впервые полетал с гиперзвуковыми ракетами
Об этом заявила пресс-служба авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС) США Эдвардс. Испытания бомбардировщика B-52 с бортовым номером 60-0050 и именем Dragon's Inferno прошли на базе в Калифорнии. Во время полёта один из прототипов ракеты передал телеметрическую информацию на станцию наземного контроля Пойнт-Мугу.
Американские военные остались довольны испытаниями. По их словам, полёт подтвердил способность нового оружия обмениваться данными с бортовыми системами бомбардировщика и наземными системами контроля.
«Российская газета» пишет, что первый самостоятельный полёт ракеты хотят провести до конца года. Также журналисты напомнили, что AGM-183 должна поражать наземные, морские и подвижные цели.
Испытания прототипов гиперзвуковой ракеты AGM-183A на B-52. Фото: Edwards AFB pic.twitter.com/fEtDuAQ5o1— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 10, 2020