Американский бомбардировщик впервые полетал с гиперзвуковыми ракетами

Об этом заявила пресс-служба авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС) США Эдвардс. Испытания бомбардировщика B-52 с бортовым номером 60-0050 и именем Dragon's Inferno прошли на базе в Калифорнии. Во время полёта один из прототипов ракеты передал телеметрическую информацию на станцию наземного контроля Пойнт-Мугу.

Американские военные остались довольны испытаниями. По их словам, полёт подтвердил способность нового оружия обмениваться данными с бортовыми системами бомбардировщика и наземными системами контроля.

«Российская газета» пишет, что первый самостоятельный полёт ракеты хотят провести до конца года. Также журналисты напомнили, что AGM-183 должна поражать наземные, морские и подвижные цели.