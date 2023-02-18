Американский Чернобыль: что еще нужно узнать о крушении поезда с токсичными веществами в Огайо

Он сказал, что для того, чтобы действительно понять будущие последствия для здоровья в результате такого химического разлива, необходимо знать количество контактов людей с этими веществами: "в моей области очень важно знать обе эти вещи … сколько человек контактировал с химикатами и что химикаты делают, когда вы подвергаетесь их воздействию".

Нахман отметил, что винилхлорид не просто попал в окружающую среду при крушении поезда, он также сгорел. Через три дня после схода с рельсов железнодорожники и сотрудники службы спасения провели контролируемый выброс и сжигание винилхлорида, пытаясь избежать взрыва. Большой черный шлейф дыма поднялся над местом очистки, встревожив жителей, которые теперь не знают, с какими рисками для здоровья они могут столкнуться.

Недавно губернатор Огайо Майк ДеВайн написал в Twitter, что местная вода безопасна для питья. В ответ на это несколько человек посоветовали ему самому выпить воду, а затем сообщить им об этом.

При сжигании винилхлорида образуются фосген и хлористый водород, которые, по мнению Агентства по охране окружающей среды США (EPA), больше не представляют угрозы для жителей региона. Но при сжигании также могут образовываться полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые, по словам Нахмана, могут быть канцерогенными (при длительном их воздействии увеличивается шанс рака). ПАУ не упоминаются на пресс-странице EPA, посвященной аварии.

Другой исследователь в области охраны здоровья окружающей среды Питер ДеКарло заявил, что более эффективная форма отбора проб включает в себя забор воздуха в специальные канистры и доставку их в лабораторию для анализа. “Если они не делают этого на месте аварии и на ветру от места аварии, они упускают из виду, какие потенциальные риски существуют”.