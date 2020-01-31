Американский дорогостоящий истребитель оказался не способен даже попасть по цели

В программном обеспечении истребителя обнаружили 873 различных изъяна. А точность одной из версий 25-миллиметровой авиационной пушки самолёта была признана неприемлемой. То есть истребитель-бомбардировщик не может, по сути, выполнять основную функцию.

Сообщается, что период испытаний самолёта продлили по крайней мере до октября. Из трёх моделей F-35 приемлемую точность пока имеют только две. В самолёте для Военно-воздушных сил (ВВС) США пушка имеет внутреннее крепление. Именно это крепление стало трескаться, делая истребитель дефектным.