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Американский дорогостоящий истребитель оказался не способен даже попасть по цели
У него установлено слабое крепление для пушки
Министерство обороны США провело ежегодную оценку прогресса работы над истребителем F-35 от Lockheed Martin. Как выяснилось, дорогостоящий самолёт оказался не способен даже попасть по цели. А потрачено на данную программу уже $428 млрд из кармана налогоплательщиков.
В программном обеспечении истребителя обнаружили 873 различных изъяна. А точность одной из версий 25-миллиметровой авиационной пушки самолёта была признана неприемлемой. То есть истребитель-бомбардировщик не может, по сути, выполнять основную функцию.
Сообщается, что период испытаний самолёта продлили по крайней мере до октября. Из трёх моделей F-35 приемлемую точность пока имеют только две. В самолёте для Военно-воздушных сил (ВВС) США пушка имеет внутреннее крепление. Именно это крепление стало трескаться, делая истребитель дефектным.