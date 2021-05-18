Американский дрон-камикадзе провалил уничтожение макета российского ЗРПК

Испытания беспилотника прошли в ходе учений Edge 21 на полигоне Дагвей в штате Юта. В них участвовали подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США и Корпуса морской пехоты.

По сценарию учений военные должны были обнаружить и уничтожить цели противника, разбросанные по воображаемой цепи островов в Тихом океане. В частности, надо было поразить макеты радара противовоздушной обороны, узла управления и контроля и ПЗРК «Панцирь-С1». Дроны-камикадзе не смогли справиться с макетом ЗРПК. Из-за сбоя беспилотник оказался вне позиции попадания.

В итоге военные прервали атаку, чтобы не тратить попусту боеприпас. Про засекреченный дрон известно только то, что это аппарат дальнего действия и запускается он с земли.