Американский дрон SiFly бросил вызов китайским DJI

Q12 соответствует стандартам NDAA, что использовать его в государственных и оборонных контрактах США. Дрон оснащен облачной системой искусственного интеллекта для обработки данных в реальном времени. SiFly утверждает, что Q12 снижает затраты на DFR на 90% за счет длительного полета, устраняя необходимость в сложных сетях зарядных станций.

Поставки Q12 начнутся в конце 2025 года. Хотя цена не раскрыта.