Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2025, 06:00
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Американский дрон SiFly бросил вызов китайским DJI

С новым Q12
SiFly, стартап из Кремниевой долины, представила дрон Q12, который обещает изменить рынок коммерческих беспилотников, доминируемый китайской DJI. Q12 обладает следующими характеристиками: он может зависать в воздухе до двух часов, летать три часа, преодолевая 145 км, и нести до 4,5 кг груза. Это вчетверо дольше и вдесятеро дальше, чем у большинства конкурентов, включая DJI Mavic 3 Enterprise, ограниченного 45 минутами и 15 км.
Американский дрон SiFly бросил вызов китайским DJI

© SiFly

Q12 соответствует стандартам NDAA, что использовать его в государственных и оборонных контрактах США. Дрон оснащен облачной системой искусственного интеллекта для обработки данных в реальном времени. SiFly утверждает, что Q12 снижает затраты на DFR на 90% за счет длительного полета, устраняя необходимость в сложных сетях зарядных станций.

Поставки Q12 начнутся в конце 2025 года. Хотя цена не раскрыта.

Источник:NewAtlas
Автор:Максим Многословный
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