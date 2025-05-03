Американский дрон SiFly бросил вызов китайским DJI

Опубликовано 03 мая 2025, 06:001 мин.
Американский дрон SiFly бросил вызов китайским DJIС новым Q12
SiFly, стартап из Кремниевой долины, представила дрон Q12, который обещает изменить рынок коммерческих беспилотников, доминируемый китайской DJI. Q12 обладает следующими характеристиками: он может зависать в воздухе до двух часов, летать три часа, преодолевая 145 км, и нести до 4,5 кг груза. Это вчетверо дольше и вдесятеро дальше, чем у большинства конкурентов, включая DJI Mavic 3 Enterprise, ограниченного 45 минутами и 15 км.
© SiFly
Q12 соответствует стандартам NDAA, что использовать его в государственных и оборонных контрактах США. Дрон оснащен облачной системой искусственного интеллекта для обработки данных в реальном времени. SiFly утверждает, что Q12 снижает затраты на DFR на 90% за счет длительного полета, устраняя необходимость в сложных сетях зарядных станций.
Поставки Q12 начнутся в конце 2025 года. Хотя цена не раскрыта.