Американский эксперт рассказал о преимуществах F-35 по сравнению с Су-75 Checkmate

Иствуд отметил, что стоимость американского истребителя составляет порядка $80 млн, а российского — $30 млн. Благодаря цене российским самолётом заинтересуются страны с развивающимися ВВС. Но этого недостаточно для полноценной конкуренции.

В мире используется около 400 самолётов F-35 различных модификаций, и для серьёзной конкуренции России необходимо создать не меньшее число своих самолётов и наладить их серийный выпуск, что, по мнению Иствуда, может оказаться проблемой для России.

А в силу большего количества, основным преимуществом «американца» будет подготовка пилотов союзнических армий.

«Преимуществом F-35 перед Су-75 является подготовка пилотов. В Соединённых Штатах есть планы создания центра подготовки пилотов, и в настоящее время военно-воздушные силы рассматривают пять различных площадок для этого объекта. Это могло бы стать преимуществом для F-35, поскольку союзники США не были бы в восторге от поездки в Россию для обучения пилотов, если бы Москва предложила такой вариант», — подчеркнул эксперт.