Американский F-15 сбил мишень без радиолокационных станций

Наука и технологии
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Американский F-15 сбил мишень без радиолокационных станцийПо тепловому излучению и вне прямой видимости
Компания Boeing начала тестирование специализированных инфракрасных поисково-следящих систем. Это подвесные установки в виде продолговатых округлых контейнеров. Тесты доказывают, что F-15 справляется с боевой задачей и сбивает цели даже вне прямой видимости и без использования радиолокационных систем.
Если все испытания завершатся успешно, такие установки могу полностью заменить штатные радиолокационные системы, которые используются сейчас. Инфракрасные поисково-следящие системы отличаются тем, что следят за целью по тепловому излучению, «ореолу». Их невозможно обмануть с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Как отмечается, у систем высокая точность обнаружения цели.
Поставлять установки будет компания Legion Pod, которая уже оборудовала ими американские реактивные беспилотники Avenger.