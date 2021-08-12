Американский F-15 сбил мишень без радиолокационных станций

Если все испытания завершатся успешно, такие установки могу полностью заменить штатные радиолокационные системы, которые используются сейчас. Инфракрасные поисково-следящие системы отличаются тем, что следят за целью по тепловому излучению, «ореолу». Их невозможно обмануть с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Как отмечается, у систем высокая точность обнаружения цели.

Поставлять установки будет компания Legion Pod, которая уже оборудовала ими американские реактивные беспилотники Avenger.