Американский флаг намотался на вращающуюся антенну радара авианосца во время церемонии

Церемонию подъёма флага пришлось прервать, а радар остановить. Кроме того, остановили и главный радар корабля — AN/SPS-48. Тем не менее авианосец ушёл в море с национальным флагом, намотанным на мачту.

Отмечается, что Abraham Lincoln — это пятый авианосец типа Nimitz. Его выход на боевую службу назвали историческим, так как впервые столь крупный корабль ВМС США вышел в поход под командованием женщины, капитана Эни Бауэрншмидт.