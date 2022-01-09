Американский флаг намотался на вращающуюся антенну радара авианосца во время церемонии

Наука и технологии
Сегодня в 17:11
1 мин.
Американский флаг намотался на вращающуюся антенну радара авианосца во время церемонииРадар пришлось остановить
Недавно состоялась церемония выхода на боевую службу атомного авианосца Abraham Lincoln. Во время неё случился конфуз.
Как пишет «Российская газета», во время церемонии вращающаяся антенна радара авианосца намотала на себя поднимающийся национальный флаг. Полотно было довольно большим, и, видимо, поэтому вступило в контакт с антенной радара AN/SPS-49.
Церемонию подъёма флага пришлось прервать, а радар остановить. Кроме того, остановили и главный радар корабля — AN/SPS-48. Тем не менее авианосец ушёл в море с национальным флагом, намотанным на мачту.
Отмечается, что Abraham Lincoln — это пятый авианосец типа Nimitz. Его выход на боевую службу назвали историческим, так как впервые столь крупный корабль ВМС США вышел в поход под командованием женщины, капитана Эни Бауэрншмидт.
Источник: Российская газета