Американский газетный конгломерат ввел ИИ-резюмирование статей

Новая программа, о которой стало известно из внутреннего меморандума, полученного The Verge, добавляет под заголовками краткое изложение «ключевых моментов», созданных с помощью искусственного интеллекта и проверенных журналистами перед публикацией.

Хотя участие в программе остается необязательным, некоторые материалы USA Today уже содержат такие резюме. Gannett утверждает, что модель искусственного интеллекта в течение девяти месяцев проходила тщательную внутреннюю подготовку, чтобы обеспечить точность и актуальность.

Этот шаг отражает более широкие тенденции в медиасфере, где искусственный интеллект все чаще используется.