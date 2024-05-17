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Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2024, 10:56
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Американский газетный конгломерат ввел ИИ-резюмирование статей

На фоне изменений в медиаиндустрии
Gannett, известный американский газетный конгломерат, внедряет в свои статьи созданные искусственным интеллектом резюме, стремясь повысить «вовлеченность читателей и оптимизировать потребление контента».
Американский газетный конгломерат ввел ИИ-резюмирование статей
© Ferra

Новая программа, о которой стало известно из внутреннего меморандума, полученного The Verge, добавляет под заголовками краткое изложение «ключевых моментов», созданных с помощью искусственного интеллекта и проверенных журналистами перед публикацией.

Хотя участие в программе остается необязательным, некоторые материалы USA Today уже содержат такие резюме. Gannett утверждает, что модель искусственного интеллекта в течение девяти месяцев проходила тщательную внутреннюю подготовку, чтобы обеспечить точность и актуальность.

Этот шаг отражает более широкие тенденции в медиасфере, где искусственный интеллект все чаще используется.