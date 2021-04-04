Наука и технологии
Сегодня в 20:41
Американский генерал раскритиковал планы Пентагона по размещению новых «антикитайских» ракет
Это слишком дорого и бессмысленно
Американский генерал, возглавляющий глобальное ударное командование Военно-воздушных сил (ВВС) США прокомментировал идею Пентагона разместить ракеты большой дальности для уничтожения китайской обороны на Тихоокеанском побережье страны.
По мнению генерала, эта идея «дорогая, дублирующая и глупая». Он считает, что бомбардировочная авиация эффективнее для проникновения в воздушное пространство противника и подавления его противоракетной обороны.
Что касается проекта Пентагона, то речь идёт о планах создать к 2023 году новую гиперзвуковую ракетную систему с наземным базированием.
«Департамент, у вас есть деньги, чтобы пойти на это? Это глупо. Я просто думаю, что это глупая идея — пойти и вложить такие деньги на это», — заявил генерал.