Американский генерал раскритиковал планы Пентагона по размещению новых «антикитайских» ракет

По мнению генерала, эта идея «дорогая, дублирующая и глупая». Он считает, что бомбардировочная авиация эффективнее для проникновения в воздушное пространство противника и подавления его противоракетной обороны.

Что касается проекта Пентагона, то речь идёт о планах создать к 2023 году новую гиперзвуковую ракетную систему с наземным базированием.

«Департамент, у вас есть деньги, чтобы пойти на это? Это глупо. Я просто думаю, что это глупая идея — пойти и вложить такие деньги на это», — заявил генерал.