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Наука и технологии
Опубликовано 16 марта 2024, 03:45
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Американский гипермаркет Walmart решил создавать одежду на 3D-принтере

Модная революция на подходе?
3D-печать изменила то, как мы создаем чехлы для телефонов, игрушки и многое другое. Тем не менее, индустрия моды по-прежнему в значительной степени основана на традиционных, ресурсоемких методах. Правда, ненадолго.

Возьмем пару штанов чиносов: их путь включает в себя ткачество хлопка на азиатских фабриках, окрашивание и дальнейшую международную доставку для сборки одежды. Эта глобальная цепочка поставок неэффективна и наносит вред окружающей среде, создавая около 4% глобальных отходов и 2−4% выбросов парниковых газов.

Так, стало известно, что Walmart сотрудничает с калифорнийским стартапом Unspun в рамках пилотной программы по производству чиносов с использованием новой технологии 3D-ткачества. Эта инициатива направлена на сокращение цепочки поставок, уменьшение выбросов и минимизацию отходов.

Пока этот проект находится на ранней стадии, но он обладает огромным потенциалом. Unspun представляет себе будущее с микрофабриками 3D-ткачества по всей территории США, позволяющими производить одежду по индивидуальному заказу.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#одежда
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#разработка