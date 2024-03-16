Американский гипермаркет Walmart решил создавать одежду на 3D-принтере

Возьмем пару штанов чиносов: их путь включает в себя ткачество хлопка на азиатских фабриках, окрашивание и дальнейшую международную доставку для сборки одежды. Эта глобальная цепочка поставок неэффективна и наносит вред окружающей среде, создавая около 4% глобальных отходов и 2−4% выбросов парниковых газов.

Так, стало известно, что Walmart сотрудничает с калифорнийским стартапом Unspun в рамках пилотной программы по производству чиносов с использованием новой технологии 3D-ткачества. Эта инициатива направлена на сокращение цепочки поставок, уменьшение выбросов и минимизацию отходов.

Пока этот проект находится на ранней стадии, но он обладает огромным потенциалом. Unspun представляет себе будущее с микрофабриками 3D-ткачества по всей территории США, позволяющими производить одежду по индивидуальному заказу.