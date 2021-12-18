Американский интернет-магазин запретил писать отзывы к книге о главе Китая Си Цзиньпине

Сообщается, что у книги нет отзывов покупателей, оценок, а раздел комментариев отключен. СМИ пишут, что к таким мерам Amazon прибегнула из-за негативных отзывов на коллекцию речей и трудов Си Цзиньпина. Причём источник утверждает, что речь могла идти о рецензиях ниже пяти звёзд, то есть самой высокой оценки в Amazon.

Что интересно, во внутреннем документе Amazon от 2018 года сказано, что в Китае компания столкнулась с «идеологическим контролем и пропагандой». Отмечается, что этот документ и интервью с более чем двумя десятками людей показывают, что Amazon помогала продвигать коммунистическую китайскую повестку.