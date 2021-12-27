Американский инженер показал тайные послания на чипах

Наука и технологии
Сегодня в 18:17
1 мин.
Американский инженер показал тайные послания на чипахОказывается, на микросхемах могут быть пасхалки
Инженер-оптик из Висконсина занимается поиском скрытых сообщений на микросхемах и чипах. Как оказалось, при должном увеличении там можно найти изображения известных учёных, животных и героев поп-культуры.
Например, на одном из чипов при 500-кратном увеличении нашли Соника — персонажа серии компьютерных игр SEGA. Как рассказал инженер, чаще всего ему встречаются изображения животных, реже необычные послания, а на одном из чипов даже был высечен профиль кинорежиссёра Альфреда Хичкока. Всего инженер обнаружил 27 объектов.
Мужчина сообщил, что проект родился из его увлечения смотреть на вещи под микроскопом. В ходе своих исследований он даже обнаружил, что у компании Tesla Илона Маска существовал «двойник из Чехословакии». Его чипы имели маркировку предположительно на русском языке. Оба бренда смогли сосуществовать на рынке благодаря соглашению.
Посмотреть фото можно в соцсетях автора проекта.
Источник: TJ