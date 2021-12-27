Американский инженер показал тайные послания на чипах

Мужчина сообщил, что проект родился из его увлечения смотреть на вещи под микроскопом. В ходе своих исследований он даже обнаружил, что у компании Tesla Илона Маска существовал «двойник из Чехословакии». Его чипы имели маркировку предположительно на русском языке. Оба бренда смогли сосуществовать на рынке благодаря соглашению.

Посмотреть фото можно в соцсетях автора проекта.