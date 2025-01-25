Наука и технологии
Опубликовано 25 января 2025, 16:30
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Американский истребитель F-22 Raptor получит инфракрасный датчик нового поколения

Для улучшения боевых характеристик
Американская оборонная компания Lockheed Martin подписала контракт с ВВС США на внедрение нового поколения инфракрасной системы поиска и слежения (IRST) в самолёты F-22 Raptor. Система призвана повысить «живучесть и смертельность самолёта в противодействии существующим и будущим угрозам».
Американский истребитель F-22 Raptor получит инфракрасный датчик нового поколения
© Ezra Robertson / Unsplash

Кроме F-22, контракт также включает интеграцию этой системы на другие платформы. Компания Lockheed Martin, «стремясь повышать способности сдерживания и поражения развивающихся угроз, признаёт необходимость передовых и универсальных инфракрасных систем, таких как IRDS», уточнили в компании.

О новой инфракрасной системе пока мало что известно, но предполагается, что решение будет состоять из распределённого набора встроенных инфракрасных датчиков TacIRST. Эта система позволит истребителю обнаруживать и отслеживать воздушные угрозы по их инфракрасной сигнатуре и будет работать в пассивном режиме, не выдавая собственного излучения, что отличает эту разработку от радаров.

Также пока неясно, сколько датчиков и других компонентов будет включено в систему и как она будет интегрирована в самолёты.