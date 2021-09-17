Американский истребитель F-35 оказался неспособен «догнать» российскую и китайскую ПВО

Программа F-35 уже признана самой дорогостоящей в истории. В Конгрессе США недовольны самолётом из-за этого, а также из-за его медленной эволюции. Как пишет «Военное обозрение», комитет по вооружённым силам палаты представителей опасается, что скоро истребитель не будет способен противостоять системам ПВО, разработанным в России и Китае.

Проблема в том, что заявленные возможности F-35 по преодолению систем ПВО пока существуют только на бумаге. Чтобы их воплотить, нужны дополнительные средства.

В докладе к бюджету на 2022 год уже прописано выделение на программу F-35 дополнительно $398 млрд.