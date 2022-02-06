Американский истребитель F-35 ударился об авианосец при посадке и попал на видео

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Американский истребитель F-35 ударился об авианосец при посадке и попал на видеоСамолёт до сих пор не поднят из-под воды
Telegram-канал Dambiev опубликовал видео крушения палубного истребителя F-35C, упавшего в Южно-Китайское море при посадке на палубу атомного авианосца USS Carl Vinson (CVN-70) Военно-морских сил (ВМС) США. Авария случилась 24 января 2022 года.
Видео очень подробно показывает, как самолёт ударился о палубу задней частью фюзеляжа, из-за чего резко «клюнул» носом и развернулся поперёк палубы. В конце концов истребитель выпал с корабля за борт.
Из-за аварии пострадали семь человек, в том числе пилот истребителя. Последний, к счастью, успел катапультироваться из кабины.
Пока F-35 так и находится на дне моря. США намерены как можно скорее поднять упавший истребитель. Руководство беспокоится, что технологии самолёта могут попасть в руки Китая и России.
Источник: Dambiev