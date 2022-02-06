Американский истребитель F-35 ударился об авианосец при посадке и попал на видео

Из-за аварии пострадали семь человек, в том числе пилот истребителя. Последний, к счастью, успел катапультироваться из кабины.

Пока F-35 так и находится на дне моря. США намерены как можно скорее поднять упавший истребитель. Руководство беспокоится, что технологии самолёта могут попасть в руки Китая и России.