Американский истребитель F-35A поучился сбрасывать термоядерную бомбу

Если быть точнее, F-35A сбросил массо-габаритный макет перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности. Стоить отметить, что F-35 изначально планировался как претендент на звание носителя ядерного вооружения. Сертификация F-35A в качестве самолёта двойного назначения должна состояться в январе 2023 года.

Истребитель также получит обновление программного обеспечения для возможности нести и применять термоядерные бомбы B61-12. Недавние испытания проходили на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии.

Разработка бомбы B61-12 ведётся с 2012 года.