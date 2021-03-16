Американский истребитель «клюнул» носом при аварийной посадке

Отмечается, что аварийные бригады и пожарные отреагировали быстро. Причины аварии, пока неизвестны СМИ.

Журналисты напомнили, что в мае 2020 года во Флориде тоже потерпел крушение истребитель F-22. Он взлетал с этой же базы Эглин. Тогда пилот катапультировался.