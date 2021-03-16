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Американский истребитель «клюнул» носом при аварийной посадке
Пилота госпитализировали
В США истребитель пятого поколения F-22 Raptor «клюнул» носом при аварийной посадке на территории авиабазы Эглин в штате Флорида.
Как пишет «Российская газета», инцидент случился 15 марта. В его результате пилота госпитализировали.
Сообщается, что истребитель F-22 Raptor выполнял тренировочный полёт. Во время полёта случилась аварийная ситуация, и пилот принял решение об аварийной посадке. При приземлении же стойка шасси самолёта подломилась. Поэтому он «клюнул» носом.
Отмечается, что аварийные бригады и пожарные отреагировали быстро. Причины аварии, пока неизвестны СМИ.
Журналисты напомнили, что в мае 2020 года во Флориде тоже потерпел крушение истребитель F-22. Он взлетал с этой же базы Эглин. Тогда пилот катапультировался.