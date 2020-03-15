Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой

Самолёт сопровождали два истребителя F-16. Журналисты предполагают, что прибытие F-15 Strike Eagle с новым ядерным оружием на Эглин связано с международными учениями Red Flag с участием пилотов из стран НАТО.

Новая термоядерная бомба B61-12 имеет новую систему управления. Боеприпас снабдили хвостовой частью с рулями и GPS-наведением. Сама бомба составляет три метра в длину и имеет переменную мощность: от 50 килотонн до мегатонны. Благодаря этому B61-12 сможет одна выполнять миссии, для которых раньше создавались разные типы боеприпасов.

Нести ядерную бомбу, как предполагают журналисты, смогут стратегические бомбардировщики B-52, B-2, а также истребители F-15, F-22 и F-35.