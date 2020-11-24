Американский истребитель отработал сброс новой ядерной бомбы

Об этом пишет «Российская газета». Лётные испытания прошли на сверхзвуковой скорости. Для отработки задач военные выбрали полигон Тонопа в штате Невада. Надо сказать, что испытания провели ещё 25 августа.

В ходе отработки истребитель сбросил B61-12. Боеприпас включал в себя функциональные неядерные компоненты и имитатор ядерного заряда. F-35A выпустил бомбу с высоты около 3200 метров. B61-12 успешно поразила условную цель: для этого ей понадобилось лишь 42 секунды.

Сначала бомба планировала в режиме свободного падения. Затем начали работать её двигатели. Управляемой бомбу делает особое хвостовое оперение. Есть у неё и инерциальная навигационная система.