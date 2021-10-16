Американский истребитель плохо помыли и он разбился

К счастью, пилот истребителя сумел катапультироваться и не пострадал. Самолёт же полностью сгорел. Когда искали лётчика, едва не случилась ещё одна авария — самолёты, которые отправили на поиски, чуть не столкнулись в воздухе.

Расследование показало, что 15 марта в 8:28 по местному времени пилот F-22 получил разрешение на взлёт. Во время разгона на приборной панели появилось предупреждение, однако самолёт вёл себя нормально и взлёт не стали прекращать. На высоте около 18 метров F-22 стал крениться влево. Пилот уменьшил газ и истребитель выровнялся. Вскоре появилось ещё одно предупреждение — бортовой компьютер не мог получить данные с воздушных датчиков. Самолёт снова стал крениться и в итоге перевернулся. Затем пошло новое предупреждение. Лётчик увидел несоответствия между данными и решил катапультироваться. Неуправляемый истребитель упал в лес.

Как оказалось, причиной аварии стали ошибки, допущенные при мытье самолёта. Это повлияло на работу его внешних датчиков.