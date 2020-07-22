Американский истребитель покрасили под «сибирского тигра»

Как пишет «Российская газета», скоро необычный F-5 Tiger II начнёт тренировки в авиации США. Этот самолёт применяется для обучения американских лётчиков. Он выступает в качестве условного противника. F-5 Tiger II ценен манёвренностью, простотой и дешевизной эксплуатации. Самолёт постоянно совершенствуется, чтобы качественно изображать современные истребители.

Су-27, правда, не новый самолёт. Он выпускался в 90-х и 2000-х годах, но сейчас уже снят с производства. Его заменяют на новые Су-30 и Су-35.

Журналисты отметили, что перекраска F-5 Tiger II — шаг США в «персонализации» своего воздушного противника.