Американский истребитель попал в аварию при посадке на авианосец

Как пишут СМИ, самолёт совершил «неудачную посадку». К счастью, пилот сумел катапультироваться. Его спас вертолёт. А вот рое моряков из числа команды Carl Vinson оказались в больнице. Четверым пришлось оказывать медицинскую помощь на корабле.

Отмечается, что авария стала первой для F-35C, корабельной версии истребителя. В наступившем году это уже второй инцидент, случившийся в принципе с F-35. 4 января F-35A ВВС Южной Кореи столкнулся с птицей и совершил аварийную посадку. Он сел на «брюхо», так как шасси не вышло.