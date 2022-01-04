Американский истребитель пришлось посадить на «брюхо»

Из-за инцидента ВВС Республики Корея приостановили полёты всех имеющихся F-35, пока не выяснится причина аварии. Ситуация произошла на военно-воздушной базе РК в городе Сосан. Там базируется 20-е боевое лётное соединение. Пилот истребителя выполнял учебный полёт, но зафиксировал неполадки в системе бортовой электроники. Из-за них отказали сразу все шасси.

Пилот попытался спасти машину, поэтому посадил её на «брюхо». ВПП успели предварительно обработать специальной пеной, которая снижает трение и уменьшает возможность возгорания. Также к месту пригнали пожарные машины и кареты скорой помощи.

К счастью, посадка прошла нормально. Даже корпус истребителя не получил серьёзных повреждений.