Американский истребитель уличили в неспособности вести ближний воздушный бой

Об F-35 изданию Defense News рассказывал офицер Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Брайан Кларк. Он сообщил, что истребитель базируется на стелс-технологиях. Он должен сбивать самолёты противника раньше, чем его обнаружат.

При этом в материале отмечается, что тактика полагаться на дальнее поражение не вызывает доверие. В целом, военные аналитики говорят, что F-35 недостаточно манёвренный и не может вести ближний воздушный бой.

«Российская газета» напоминает, что в 2015 году проводился воздушный бой между F-35A и F-16D. В итоге новый истребитель проиграл старому, потому что оказался слишком медленным.