Американский истребитель уничтожил цель на рекордном расстоянии

Об этом пишет «Лента.ру». Сообщается, что это случилось на мартовских учениях в районе Мексиканского залива. Американские эксперты пишут, что теперь ракеты США по дальности полёта приблизились к российским и китайским. Отмечается, что дальность полёта у Р-37М составляет 200 километров.

Ранее истребитель F-14A Tomcat с помощью ракет AIM-54 Phoenix тоже смог уничтожить цель на дальности более 160 километров как минимум два раза.

Отмечается, что ранее США уже применяли воздушную мишень BQM-167 Skeeter в качестве имитации российской крылатой ракеты.