Американский истребитель впервые сбросил всепогодную планирующую бомбу

Эту бомбу разрабатывает компания Raytheon. Stormbreaker в прошлом году приняли на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС). Ею вооружили тяжёлый истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle.

В новых испытаниях участвовал не только непосредственно носитель бомбы — F-35B, но и другой истребитель F/A-18F. Он отслеживал полёт Stormbreaker. Эта бомба универсальна — может поражать подвижные и неподвижные цели в плохих погодных условиях, в темноте, при задымлённости и запыленности. Stormbreaker использует GPS.

Для маневрирования у бомбы есть складное крыло. Может планировать к неподвижной цели на расстоянии до 110 километров от точки сброса или к подвижной цели — 72 километра.