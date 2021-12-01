Американский истребитель впервые сбросил всепогодную планирующую бомбу

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Американский истребитель впервые сбросил всепогодную планирующую бомбуЭтой бомбе всё равно на окружающие условия
Военно-морские силы (ВМС) США испытали нечувствительную к погодным условиям планирующую бомбу Stormbreaker. Её сбросили с истребителя F-35B.
Эту бомбу разрабатывает компания Raytheon. Stormbreaker в прошлом году приняли на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС). Ею вооружили тяжёлый истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle.
В новых испытаниях участвовал не только непосредственно носитель бомбы — F-35B, но и другой истребитель F/A-18F. Он отслеживал полёт Stormbreaker. Эта бомба универсальна — может поражать подвижные и неподвижные цели в плохих погодных условиях, в темноте, при задымлённости и запыленности. Stormbreaker использует GPS.
Для маневрирования у бомбы есть складное крыло. Может планировать к неподвижной цели на расстоянии до 110 километров от точки сброса или к подвижной цели — 72 километра.
Источник: N+1