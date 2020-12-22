Американский истребитель впервые взлетел с использованием трамплина

Сообщается, что при разработке истребителей Hornet были предусмотрены возможности обычного взлёта с наземных аэродромов и взлёта с помощью катапульты с палубы. В рамках подготовки Boeing к индийскому тендеру на поставку палубных истребителей решили провести трюк с трамплином. В Индии самолёты планируют использовать на авианосцах с трамплинным запуском.

Испытания прошли на базе ВМС США «Патаксент-Ривер». Пока взлёт Super Hornet с помощью трамплина проверяли без топливных баков или вооружения на нём. Позже пройдут и испытания с подвесным вооружением.

F/A-18E Super Hornet — это истребитель-бомбардировщик и штурмовик, являющийся глубокой переработкой самолёта F/A-18.