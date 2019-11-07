Наука и технологии
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Американский истребитель выронил ракету над Японией
О пострадавших информации нет
Истребитель F-16, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) США, обронил учебную ракету во время тренировочного полёта над Японией.
Случилось это на территории префектуры Аомори. Об инциденте стало известно из сюжета на японском общественном телевидении.
Сообщается, что истребитель выронил ракету вне установленной зоны проведения учебных полётов. Случилось это в пяти километрах от полигона. Сейчас американские военные расследуют причины произошедшего. Боевой снаряд пока не нашли. ТАСС пишет, что информации о повреждениях или пострадавших пока не поступало.
Самолёт F-16 — многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Может нести стрелково-пушечное вооружение, управляемые ракеты и бомбы. Является самым массовым истребителем четвёртого поколения и довольно успешен на международном рынке.