Американский истребитель взломали во время обновления прошивки

Напомним, истребитель пятого поколения F-35A Lightning II, принадлежащий ВВС Японии, пропал с радаров 9 апреля во время учёбного полёта. Позднее его обнаружили в водах Тихого океана в 135 километрах восточнее военной базы Мисава. Считается, что к аварии привели неполадки с кислородной станцией, которые возникли во время резкого набора истребителем высоты. Из-за этого у пилота могла начаться гипоксия.

Теперь появилось предположение, что причиной аварии мог стать взлом программного обеспечения. Также уязвимость могла появиться у истребителя F-22 Raptor. Журналисты Nikkei отмечают, что эту версию рассматривают американские специалисты.