Американский истребитель заметили с «достающей до Арктики» ракетой

Как пишет «Лента.ру», снимок истребителя опубликовали Военно-воздушные силы (ВВС) США. Предполагается, что F-15E Strike Eagle выпустил AGM-158 для уничтожения комплекса лидера ИГ (запрещённая в России террористическая организация) в Сирии. Это случилось в 2019 году.

Ранее СМИ писали, что ракета AGM-158B JASSM-ER, если её запустить со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, может достать до России, даже при условии, что самолёт не зайдёт в зону контроля ЗРК С-400. Эксперты сочли, что дальности AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C CALCM в 1200 километров достаточно для атаки на объекты России в Арктике и части Сибири.

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