Американский колледж педиатров назвал «христиан» угрозой

Несмотря на то, что организация называет себя светской и научной, документы, полученные Wired, свидетельствуют о том, что на инициативы группы в области государственной политики оказывают сильное влияние ее религиозные убеждения.

Хотя ACPeds утверждает, что основывает свои решения на фактах и научных данных, просочившиеся документы свидетельствуют об обратном. Протоколы заседаний совета показывают, что группа воспринимает «мейнстримную медицину», научные круги и даже других христиан, которых они считают недостаточно преданными, как угрозу своей программе.