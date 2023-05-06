Американский колледж педиатров назвал «христиан» угрозой

Американский колледж педиатров назвал «христиан» угрозойНо только тех, кого они считают недостаточно «преданными»
Американский колледж педиатров (ACPeds), медицинская группа, известная своими усилиями по ограничению доступа к таблеткам для абортов, как выяснилось, считает некоторых христиан, научные круги и не только, своей угрозой, об этом пишет Wired.
Несмотря на то, что организация называет себя светской и научной, документы, полученные Wired, свидетельствуют о том, что на инициативы группы в области государственной политики оказывают сильное влияние ее религиозные убеждения.
Хотя ACPeds утверждает, что основывает свои решения на фактах и научных данных, просочившиеся документы свидетельствуют об обратном. Протоколы заседаний совета показывают, что группа воспринимает «мейнстримную медицину», научные круги и даже других христиан, которых они считают недостаточно преданными, как угрозу своей программе.