Американский кустарник лишит африканцев пресной воды

Так называют растения, животные и другие организмы, которые появляются в несвойственных им условиях из-за деятельности человека. Инвазивным видом является кустарник Prosopis juliflora родом из Мексики и юга США. Его завезли в Эфиопию и на юг Африки около сорока лет назад. Люди думали, что кустарник улучшит качество грунта, а ещё украсит улицы.

Однако со временем оказалось, что это было плохой идеей. Эфиопские скотоводы даже прозвали кустарник «дьявольским деревом».

Prosopis juliflora из-за отсутствия природных врагов стал очень быстро расти в Эфиопии и постепенно вытеснил другие растения. Из-за этого почвы начали деградировать, а животные лишились пищи. Ещё из-за кустарника в Эфиопии усилилась эпидемия малярии. Всё потому, что Prosopis juliflora — вечнозелёное растение, а листья растений являются источников сахаров для комаров, переносчиков малярии.

Помимо всего этого, кустарник ещё и потребляет до 36 литров воды в день. Все кустарники расходуют более 3 млн м3 воды в год. Это плохо сказывается на экономике Эфиопии.