Сообщается, что МиГ-23 выполнял роль противника. Сами бои проходили в 1985 году в штате Невада. Американский лётчик пилотировал F-14. Он рассказал, что его поразили размеры советского самолёта — он оказался намного меньше, чем ожидалось.

Во время учебных боёв сначала проводилась демонстрация скорости МиГ-23. Американские пилоты поняли, что пытаться обогнать МиГ-23 не стоит. После этого F-14 проводил манёвры, во время которых ему удалось приблизиться к МиГу достаточно близко, чтобы открыть огонь на поражение.

В финале советский самолёт снова удивил лётчика. Он «нырнул очень низко и очень быстро, и экипаж F-14 потерял его из виду над пустыней». После этого МиГ снова появился на линии крыла и сделал имитацию выстрела.